Тимошенко: пострадавшим от войны семьям нужно обеспечить гарантированный базовый доход

Людям, которые потеряли работу и возможность обеспечивать свои семьи, нужно на период войны гарантировать базовый доход. Деньги на эти выплаты и на восстановление страны надо брать из замороженных в результате санкций активов России.

По ее словам, во время вчерашнего заседания Верховной рады были приняты важные законы, которые помогут бизнесу работать в тяжелых условиях, однако этого недостаточно - нужно гарантировать базовый доход людям, которые в результате войны России против Украины потеряли работу и возможность работать.

"Сейчас очень много людей остались без работы, без каких-либо средств к существованию, поэтому мы просим парламент и правительство немедленно принять соответствующие законы, а их можно разработать за считанные дни, чтобы дать этим людям достойную компенсацию. Она должна основываться на честно рассчитанном минимальном прожиточном уровне. Надо дать возможность получать эти выплаты как базовый доход, пока не завершится война, и люди не смогут вернуться к своей работе. Это может быть не менее 8-10 тысяч гривен", - отметила Тимошенко.

Она убеждена: средства на эти выплаты, а также на восстановление страны можно получить со счетов замороженных вследствие наложенных санкций ключевых банков России. Кроме того, Тимошенко заявила о необходимости уже сейчас думать об энергетической независимости Украины.

"Мы не можем больше покупать энергоносители из РФ. Для этого, во-первых, надо обеспечить доставку в Украину всеми возможными путями сжиженного газа. И во-вторых, нужно деньги, которые мы получим в качестве компенсации за наши колоссальные потери во время войны, направить на добычу собственного газа. Это несложно сделать с имеющимися новейшими технологиями. Мы можем иметь 100% обеспечение своим собственным газом. У нас есть разведанные месторождения", - считает политик.

Отдельно Тимошенко обратила внимание на дипломатические победы Украины. В частности, решение ПАСЕ исключить Россию из Совета Европы, потому что она страна-агрессор и не исповедует европейские ценности.

"А второе решение ПАСЕ - "усилить защиту Украины, включая ее воздушное пространство". А я в очередной раз подчеркиваю, что закрытое небо для нас - это путь к победе", - резюмировала Тимошенко.

Напомним, ранее Юлия Тимошенко призвала НАТО закрыть небо над Украиной ведь это будет лучшим проявлением поддержки Украины и позволит спасти сотни тысяч жизней украинцев и в конце концов победить террористический режим Путина.