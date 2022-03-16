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Тимошенко: постраждалим від війни родинам потрібно забезпечити гарантований базовий дохід

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Середа 16 березня 2022 15:50
Тимошенко: постраждалим від війни родинам потрібно забезпечити гарантований базовий дохід Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: Артем Горовенко

Людям, які втратили роботу і можливість забезпечувати свої родини, потрібно на період війни гарантувати базовий дохід. Гроші на ці виплати та на відновлення країни треба брати із заморожених внаслідок санкцій активів Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко.

За її словами, під час вчорашнього засідання Верховної ради були ухвалені важливі закони, які допоможуть бізнесу працювати у важких умовах, однак цього недостатньо - треба гарантувати базовий дохід людям, які внаслідок війни Росії проти України втратили роботу і можливість працювати.

"Зараз дуже багато людей залишилися без роботи, без будь-яких засобів до існування, тому ми просимо парламент і уряд негайно ухвалити відповідні закони, а їх можна розробити за лічені дні, щоб дати цим людям достойну компенсацію. Вона має ґрунтуватися на чесно розрахованому мінімальному прожитковому рівні. Треба дати можливість отримувати ці виплати як базовий дохід, поки не завершиться війна, і люди не зможуть повернутися до своєї роботи. Це може бути не менше 8-10 тисяч гривень", - зазначила Тимошенко.

Вона переконана: кошти на ці виплати, а також на відбудову країни можна отримати з рахунків заморожених внаслідок накладених санкцій ключових банків Росії. Крім того, Тимошенко наголосила на необхідності вже зараз думати про енергетичну незалежність України.

"Ми не можемо більше купувати енергоносії з РФ. Для цього, по-перше, треба забезпечити доставку в Україну всіма можливими шляхами скрапленого газу. І по-друге, потрібно гроші, які ми отримаємо як компенсації за наші колосальні втрати під час війни, спрямувати на видобуток власного газу. Це нескладно зробити з наявними новітніми технологіями. Ми можемо мати 100% забезпечення своїм власним газом. У нас є розвідані родовища", - вважає політик.

Окремо Тимошенко звернула увагу на дипломатичні перемоги України. Зокрема, рішення ПАРЄ виключити Росію з Ради Європи, тому що вона країна-агресор і не сповідує європейські цінності.

"А друге рішення ПАРЄ - "посилити захист України, включаючи її повітряний простір". А я вкотре наголошую, що закрите небо для нас - це шлях до перемоги", - - резюмувала Тимошенко.

Нагадаємо, раніше Юлія Тимошенко закликала НАТО закрити небо над Україною, адже це буде найкращим проявом підтримки України та дозволить врятувати сотні тисяч життів українців та зрештою перемогти терористичний режим Путіна.

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