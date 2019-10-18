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Тимошенко: попытка протащить решение о продаже земли за закрытой дверью остановлена

Новости » Политика    18.10.2019 - 14:47
Тимошенко: попытка протащить решение о продаже земли за закрытой дверью остановлена
Фото: Юлия Тимошенко (пресс-служба)

Протягивание соответствующего законопроекта против воли народа является неприемлемым, считает Тимошенко

Протаскивание законопроекта о распродаже сельскохозяйственной земли вопреки воле народа и регламенту ВРУ является неприемлемым. Об этом Юлия Тимошенко заявила во время выступления с трибуны парламента.

Она заявила, что аграрный комитет ВРУ пытается "за закрытой дверью, за спиной у народа" решить судьбу украинской земли.

Так, пояснила лидер "Батькивщины", заседание комитета по рассмотрению земельных законопроектов должно состояться сегодня в 14.30, и представители комитета и общественности намеревались принять в нем участие. Зато его поспешно провели утром, сообщив только сторонникам распродажи земли, утверждает политик.

На нем было принято решение "о поддержке законопроекта, который дает право продавать землю иностранцам и в размере более 210 тыс. гектар в одни руки".

Тимошенко поблагодарила председателя ВРУ, который собрал лидеров фракций и дал возможность обсудить соответствующий вопрос.

"По совместному решению председателей фракций и руководства парламента утреннее тайное собрание отдельных членов аграрного комитета признано нелегитимным. Полноценное заседание комитета при участии всех неравнодушных состоится на следующей пленарной неделе", – отметила она.

Председатель партии напомнила, что, по последним социологическим рейтингам, 73% граждан выступают против продажи земли, 81% против продажи иностранцам, свыше 70% – за проведение референдума.

"Это сигнал от общества!", – подчеркнула она.

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