Тимошенко поприветствовала подписание томоса

Фото: Юлия Тимошенко (РБК-Украина)

Тимошенко считает томос символом духовной идентификации и стимулом к единству

Подписание Вселенским патриархом Варфоломеем томоса об автокефалии Православной церкви Украины - знаменательное и светлое событие нашей национальной истории. Об этом написала лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко на своей странице в Facebook, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу партии.

"Мы имеем дело не только с церковной политикой, не только с верой и не только с православными таинствами. Томос - это маркер. Это символ духовной идентификации нации и огромный стимул к единству Украины", - констатировала политик.

Лидер "Батькивщины" напомнила, что в своем обращении Святейший патриарх отметил, что украинский народ "ждал этого благословенного дня целых семь веков". И наконец на это Рождество томос официально вручат нашему митрополиту Епифанию, отметила председатель партии.

"Пусть помогает всем нам Господь на нашем пути. С верой в Украину, с верой в лучшее будущее! Вперед, Украина!", - подытожила Тимошенко.