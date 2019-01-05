Тимошенко привітала підписання томосу

Фото: Юлія Тимошенко (РБК-Україна)

Тимошенко вважає томос символом духовної ідентифікації та стимулом до єдності

Підписання Вселенським патріархом Варфоломієм томосу про автокефалію Православної церкви України - визначна та світла подія нашої національної історії. Про це написала лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко на своїй сторінці у Facebook, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу партії.

"Ми маємо справу не тільки з церковною політикою, не тільки з вірою і не лише з православними таїнствами. Томос - це маркер. Це символ духовної ідентифікації нації та величезний стимул до єдності України", - констатувала політик.

Лідер "Батьківщини" нагадала, що у своєму зверенні Вселенський патріарх зауважив, що український народ "чекав цього благословенного дня цілих сім століть". І нарешті цього Різдва томос офіційно вручать нашому митрополиту Епіфанію, наголосила голова партії.

"Хай допомагає всім нам Господь на нашому шляху. З вірою в Україну, з вірою в краще майбутнє! Вперед, Україно!", - підсумувала Тимошенко.