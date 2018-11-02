Тимошенко: с помощью завышенных тарифов власть "системно грабит" украинцев

Фото: Юлия Тимошенко на встрече с предпринимателями во Львове (ba.org.ua)

Тимошенко заявила, что завышенные тарифы "обескровливают" украинские семьи

Необоснованные тарифы на коммунальные услуги - это "убийственный налог" для украинцев. Об этом сегодня во Львове заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко на встрече с предпринимателями области, сообщает пресс-служба партии.

По ее словам, в Украине есть монопольные поставки газа, электроэнергии, тепла, поэтому люди не могут уклониться от потребления ресурсов и вынуждены "под видом тарифов платить непосильные налоги".

"Тарифы на газ, электроэнергию, тепло и воду - это еще один мощный налог на всех людей. И они не могут от этого уклониться. Завтра вам еще в 2 раза повысят - вы никуда деться не сможете", - констатировала Тимошенко.

Она обратила внимание, что государственные и полугосударственные монополии используют свое положение для "'эксплуатации" украинцев.

"Сегодня система тарифов является инструментом получения сверхприбылей для очень узкого круга людей, которые на самом деле имеют доступ к установлению тарифов - это президент и его окружение. Все, кто успел захватить, забрать без правил и законов наши газовые месторождения, теперь на этом зарабатывают сверхприбыли", - сказала она.

Как отмечается, Тимошенко убеждена, что завышенные тарифы "обескровливают" украинские семьи и убивают внутренний рынок.

Тимошенко также призвала не верить аргументам власти, что цена на газ устанавливается рыночная.

"А есть ли хоть одна страна, где рыночная цена устанавливается постановлением правительства? Это не рынок. Это тотальный террор против украинцев", - заявила она.

Тимошенко заверила, что ее команда после прихода к власти публично обнародует расчет цены на энергоносители и минимум вдвое снизит цену на газ для населения.

"Мы рассчитаем каждую копейку. Заложим 30% рентабельности для развития украинской газодобывающей отрасли и поставим окупаемый для отрасли и посильный для людей тариф. Газ будет 90 долларов за тысячу кубических метров, а не 300, как сегодня", - сказала Тимошенко.