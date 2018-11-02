ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Тимошенко: за допомогою завищених тарифів влада "системно грабує" українців

Новини » Політика    02.11.2018 - 17:11
Фото: Юлія Тимошенко на зустрічі з підприємцями у Львові (ba.org.ua)
Фото: Юлія Тимошенко на зустрічі з підприємцями у Львові (ba.org.ua)

Тимошенко заявила, що завищені тарифи "знекровлюють" українські родини

Необґрунтовані тарифи на комунальні послуги - це "вбивчий податок" для українців. Про це сьогодні у Львові заявила лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко на зустрічі з підприємцями області, повідомляє прес-служба партії.

За її словами, в Україні є монопольне постачання газу, електроенергії, тепла, тож люди не можуть ухилитися від споживання ресурсів і змушені "під виглядом тарифів сплачувати непосильні податки".

"Тарифи на газ, електроенергію, тепло та воду - це ще один потужний податок на всіх людей. І вони не можуть від цього ухилитися. Завтра вам ще у 2 рази підвищать - ви нікуди подітися не зможете", - констатувала Тимошенко.

Вона звернула увагу, що державні та напівдержавні монополії використовують своє становище для "експлуатації" українців.

"Сьогодні система тарифів є інструментом отримання надприбутків для дуже вузького кола людей, які насправді мають доступ до встановлення тарифів - це президент і його оточення. Всі, хто встиг узурпувати, забрати без правил і законів наші газові родовища, тепер на цьому заробляють надприбутки", - сказала вона.

Як зазначається, Тимошенко переконана, що завищені тарифи "знекровлюють" українські родини і вбивають внутрішній ринок.

Тимошенко також закликала не вірити аргументам влади, що ціна на газ встановлюється ринкова.

"А чи є хоч одна країна, де ринкова ціна встановлюється постановою уряду? Це не ринок. Це тотальний терор проти українців", - заявила вона.

Тимошенко запевнила, що її команда після приходу до влади публічно оприлюднить розрахунок ціни на енергоносії і щонайменше удвічі знизить ціну на газ для населення.

"Ми розрахуємо кожну копійку. Закладемо 30% рентабельності для розвитку української газовидобувної галузі і поставимо окупний для галузі і посильний для людей тариф. Газ буде 90 доларів за тисячу кубічних метрів, а не 300, як це є сьогодні", - сказала Тимошенко.

Санкційний список РФ викрив корумповану владу України, - Тимошенко Меркель і Тимошенко поговорили про ситуацію в Україні
Новини України БатьківщинаТимошенко
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся