Тимошенко: за допомогою завищених тарифів влада "системно грабує" українців

Фото: Юлія Тимошенко на зустрічі з підприємцями у Львові (ba.org.ua)

Тимошенко заявила, що завищені тарифи "знекровлюють" українські родини

Необґрунтовані тарифи на комунальні послуги - це "вбивчий податок" для українців. Про це сьогодні у Львові заявила лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко на зустрічі з підприємцями області, повідомляє прес-служба партії.

За її словами, в Україні є монопольне постачання газу, електроенергії, тепла, тож люди не можуть ухилитися від споживання ресурсів і змушені "під виглядом тарифів сплачувати непосильні податки".

"Тарифи на газ, електроенергію, тепло та воду - це ще один потужний податок на всіх людей. І вони не можуть від цього ухилитися. Завтра вам ще у 2 рази підвищать - ви нікуди подітися не зможете", - констатувала Тимошенко.

Вона звернула увагу, що державні та напівдержавні монополії використовують своє становище для "експлуатації" українців.

"Сьогодні система тарифів є інструментом отримання надприбутків для дуже вузького кола людей, які насправді мають доступ до встановлення тарифів - це президент і його оточення. Всі, хто встиг узурпувати, забрати без правил і законів наші газові родовища, тепер на цьому заробляють надприбутки", - сказала вона.

Як зазначається, Тимошенко переконана, що завищені тарифи "знекровлюють" українські родини і вбивають внутрішній ринок.

Тимошенко також закликала не вірити аргументам влади, що ціна на газ встановлюється ринкова.

"А чи є хоч одна країна, де ринкова ціна встановлюється постановою уряду? Це не ринок. Це тотальний терор проти українців", - заявила вона.

Тимошенко запевнила, що її команда після приходу до влади публічно оприлюднить розрахунок ціни на енергоносії і щонайменше удвічі знизить ціну на газ для населення.

"Ми розрахуємо кожну копійку. Закладемо 30% рентабельності для розвитку української газовидобувної галузі і поставимо окупний для галузі і посильний для людей тариф. Газ буде 90 доларів за тисячу кубічних метрів, а не 300, як це є сьогодні", - сказала Тимошенко.