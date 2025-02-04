Тимошенко помітили під час реєстрації на рейс до США: фото

У прес-службі Тимошенко мету візиту поки не коментували.

Юлія Тимошенко в аеропорту Варшави (фото: РБК-Україна)

Як відомо, це не перший візит лідерки "Батьківщини" до США. Раніше повідомлялось, що Тимошенко першою з українських політиків зустрічалася зі спецпредставником Дональда Трампа по Україні генералом Джозефом Келлогом на початку січня.

Також вона була присутня під час інавгураційних урочистостей новообраного президента США.