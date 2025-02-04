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Тимошенко помітили під час реєстрації на рейс до США: фото

Фото: Юлія Тимошенко (facebook com)
Автор: Сергій Новіков

Лідерку "Батьківщини" Юлію Тимошенко сфотографували в аеропорту Відня (Австрія) в зоні відльоту до Вашингтону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідну фотографію.

У прес-службі Тимошенко мету візиту поки не коментували.

Юлія Тимошенко в аеропорту Варшави (фото: РБК-Україна)

Як відомо, це не перший візит лідерки "Батьківщини" до США. Раніше повідомлялось, що Тимошенко першою з українських політиків зустрічалася зі спецпредставником Дональда Трампа по Україні генералом Джозефом Келлогом на початку січня. 

Також вона була присутня під час інавгураційних урочистостей новообраного президента США.

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