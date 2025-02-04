Тимошенко заметили во время регистрации на рейс в США: фото

В пресс-службе Тимошенко цель визита пока не комментировали.

Юлия Тимошенко в аэропорту Вены (фото: РБК-Украина)

Как известно, это не первый визит лидера "Батькивщины" в США. Ранее сообщалось, что Тимошенко первой из украинских политиков встречалась со спецпредставителем Дональда Трампа по Украине генералом Джозефом Келлогом в начале января.

Также она присутствовала во время инаугурационных торжеств новоизбранного президента США.