У Тимошенко поддерживают изменение избирательной системы

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко отметила, что стране нужна новая ответственная избирательная система

Стране нужна новая ответственная избирательная система, которая не будет иметь коррупционной мажоритарной составляющей, иначе, даже после новых парламентских выборов, ситуация в стране не изменится. Об этом лидер "Батькивщины", народный депутат Юлия Тимошенко заявила во время выступления с трибуны Верховной рады 22 мая, сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Обескровленное общество на президентских выборах проголосовало за глубокие изменения. И никто не хочет больше терпеть такое унижение и Украины в мире, и украинцев в Украине", – сказала лидер "Батькивщины".

Тимошенко призвала начать изменения с изменения избирательной системы, которая является основой политической системы.

"Страна не изменится, если и новые выборы провести по старой системе", – убеждена Тимошенко.

По ее словам, "Батькивщина" против того, чтобы в парламенте в дальнейшем царили "коррупционные порядки". Тимошенко заявила, что правительство якобы проводило коррупционные решения с помощью мажоритарщиков, которые получали на округа бюджетные преференции.

Лидер партии призвала депутатов думать о том, как дальше будет жить страна, и голосовать за изменение избирательную систему.