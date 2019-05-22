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У Тимошенко підтримують зміну виборчої системи

Новини » Вибори 2019    22.05.2019 - 13:18
У Тимошенко підтримують зміну виборчої системи
Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко зазначила, що країні потрібна нова відповідальна виборча система

Країні потрібна нова відповідальна виборча система, яка не матиме корупційної мажоритарної складової, інакше, навіть після нових парламентських виборів, ситуація в країні не зміниться. Про це лідер "Батьківщини", народний депутат Юлія Тимошенко заявила під час виступу з трибуни Верховної ради 22 травня, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Знекровлене суспільство на президентських виборах проголосувало за глибокі зміни. І ніхто не хоче більше терпіти таке приниження і України у світі, і українців в Україні", – сказала лідер "Батьківщини".

Тимошенко закликала розпочати зміни зі зміни виборчої системи, яка є основою політичної системи.

"Країна не зміниться, якщо і нові вибори провести за старою системою", –  переконана Тимошенко.

За її словами, "Батьківщина" проти того, щоб у парламенті надалі панували "корупційні порядки". Тимошенко заявила, що уряд начебто проводив корупційні рішення за допомогою мажоритарників, які отримували на округи бюджетні преференції.

Лідер партії закликала депутатів думати про те, як далі житиме країна, і голосувати за зміну виборчої системи.

 

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