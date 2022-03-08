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Тимошенко: победить режим Путина поможет закрыое неба над Украиной

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Вторник 08 марта 2022 15:42
Тимошенко: победить режим Путина поможет закрыое неба над Украиной Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: Артем Горовенко

Закрытое небо над Украиной будет равно победе Украины и всего мира в войне с террористическим режимом Путина.

Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время общения с членами Комитетов по иностранным делам и по вопросам обороны парламента Великобритании.

"Я очень благодарю вас всех, что нашли время пообщаться со мной сегодня. Я бы хотела поблагодарить Вашему народу и вашему правительству за то, что Великобритания поддерживает нас, помогает нам выжить и победить", - сказала она.

По ее словам, украинский народ героически борется с российскими войсками, ведь у людей, у правительства - настроение побеждать.

"Нам беспрецедентно тяжело, но все спокойно делают свое дело ради общей победы", - констатировала Тимошенко.

Она также подчеркнула, что сейчас весь мир находится в историческом моменте - или победить террористический режим Путина, или дать ему жить дальше и разрушать другие страны.

В связи с этим Тимошенко обратилась с просьбой закрыть небо над Украиной и немедленно предоставить нашему государству военную и гуманитарную помощь.

"Сегодня закрыть небо над Украиной равна нашей победе в этой войне. И мы должны приложить все усилия для этого. Я верю в победу Украины, я верю в нашу общую победу. Давайте это сделаем вместе", - призвала Тимошенко.

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