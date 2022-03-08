Тимошенко: перемогти режим Путіна допоможе закриття неба над Україною

Закрите небо над Україною дорівнюватиме перемозі України та всього світу у війні з терористичним режимом Путіна.

Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко під час спілкування з членами Комітетів у закордонних справах та з питань оборони парламенту Великої Британії.

"Я дуже дякую Вам усім, що знайшли час поспілкуватися зі мною сьогодні. Я б хотіла подякувати Вашому народу та вашому Уряду за те, що Велика Британія підтримує нас, допомагає нам вижити та перемогти", - сказала вона.

За її словами, український народ героїчно бореться з російськими військами, адже у людей, в уряду - настрій перемагати.

"Нам безпрецедентно важко, але всі спокійно роблять свою справу задля спільної перемоги", - констатувала Тимошенко.

Вона також підкреслила, що наразі увесь світ перебуває в історичному моменті - або перемогти терористичний режим Путіна, або дати йому жити далі й руйнувати інші країни.

У цьому зв’язку Тимошенко звернулася з проханням закрити небо над Україною та негайно надати нашій державі військову та гуманітарну допомогу.

"Сьогодні закрити небо над Україною дорівнює нашій перемозі у цій війні. І ми повинні докласти всіх зусиль для цього. Я вірю в перемогу України, я вірю в нашу спільну перемогу. Давайте це зробимо разом", - закликала Тимошенко.