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У Тимошенко есть план противодействия распродажи украинской земли, - эксперт

Новина українською → Киев, Четверг 18 марта 2021 13:21
У Тимошенко есть план противодействия распродажи украинской земли, - эксперт Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: РБК-Украина

Пакет земельных законопроектов, который сейчас рассматривается в парламенте, призван раздерибанить украинскую земле и продать ее за бесценок иностранцам. Против этого выступает, фактически, только Юлия Тимошенко и ее партия "Батькивщина".

Об этом заявил политический эксперт Дмитрий Корнейчук, анализируя последние события в Верховной раде.

По убеждению эксперта, законопроекты 2194 и 2195 - продолжение продавленного против воли всех украинцев в апреле прошлого года закона о рынке земли.

"Эти законы опасны тем, что отменяют те предохранители против дерибана земли, которые с боем смогла отстоять в сессионном зале оппозиция в законе о рынке земли. Лидер оппозиции Тимошенко - это единственный топ-политик, которая последовательно продолжает борьбу за сохранение украинской земли, поэтому "Батькивщина" внесла сотни правок в эти антигосударственные законопроекты, чтобы убрать оттуда резонансные нормы, которые лишают украинцев земли, а страну - черноземов", - считает Корнейчук.

По его словам, у Тимошенко есть план противодействия распродажи национального богатства. В частности, в случае принятия этих законопроектов, "Батькивщина" обратится в Конституционный суд о признании этих законов неконституционными, а также поможет инициировать Всеукраинский референдум, чтобы люди могли высказать свое мнение по этому важному вопросу.

"Украинцы прекрасно видят, что Тимошенко - это единственный политик, который защищает их интересы. Как на уровне парламента, так и в местных советах, где по всей стране представлена "Батькивщина". Собственно поэтому с одной стороны, постоянно растет поддержка Тимошенко и ее партии", - резюмирует эксперт.

Напомним, ранее замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко анонсировал, что Верховная рада намерена рассмотреть два законопроекта в рамках земельной реформы в Украине для ее фактического завершения.

Как писало РБК-Украина, в начале декабря 2020 года Верховная рада отправила на доработку законопроект №2194. Такое решение поддержали 260 парламентариев.

"Батькивщина" подала более 1000 поправок к законопроекту №2194, чем фактически заблокировала рассмотрение документа.

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