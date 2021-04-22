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Тимошенко: первым на референдум будет вынесен вопрос защиты земли

Новина українською → Киев, Четверг 22 апреля 2021 12:52
Тимошенко: первым на референдум будет вынесен вопрос защиты земли Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: РБК-Украина

Команда "Батькивщины" объединилась с фермерами и землевладельцами, чтобы вместе инициировать референдум по народной инициативе. На него будет вынесен вопрос запрета распродажи сельскохозяйственной земли.

Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время пресс-конференции.

По ее словам, власть взяла курс на полное обезземеливание украинских граждан. В первую очередь планируют внести изменения в земельный кодекс, которыми разрешается снимать верхний слой черноземов, продавать землю иностранцам, отменяется понятие "особо ценные земли", а государство устраняется от контроля за оборотом сельскохозяйственных земель. Также, отмечает Тимошенко, власть продвигает законопроект об отмене права граждан на бесплатные 2 гектара земли.

"Во время локдауна они вносят изменения в законодательство, которые дают возможность нашу сельскохозяйственную землю распродать, в том числе иностранцам, без всяких правил. У Украины силой оружия забрали 7% земель, Крым и временно оккупированный Донбасс. В то же время сейчас без войны они пытаются сдать 72% территории Украины, превратив ее в новейшую колонию, а украинцев - в батраков на собственной земле", - заявила Тимошенко.

Тимошенко также надеется, что Конституционный суд Украины вскоре примет решение и признает закон о продаже земли без референдума неконституционным.

"Но нужно провести всеукраинский референдум вместе - народ Украины и "Батькивщина", которая становится бок о бок с украинцами. Сегодня это единственный путь, который даст нам возможность защитить землю и наше будущее. Мы считаем, что землю в Украине должно покупать только государство - чтобы сдавать ее в аренду отечественным фермерам, средним и малым сельхозпроизводителям. А если человек хочет продать пай, то только государство по рыночной стоимости может выкупить его, как это делается в США, Канаде, европейских странах", - подчеркнула политик.

По ее словам, уже сформирована инициативная группа, которая насчитывает более 12 тысяч человек, а на 22 мая уже запланировано большое собрание инициативной группы, чтобы начать процесс проведения референдума. Сейчас ожидается разъяснение от ЦИК и профильного парламентского комитета, можно ли провести такое собрание в режиме онлайн, чтобы защитить здоровье активистов во время эпидемии.

"Мы также открываем "горячие линии", чтобы привлечь всех желающих к совместной работе. Мы будем работать со всеми регионами, со всеми СМИ, чтобы люди поняли, что сегодня самая большая угроза для Украины после войны - это распродажу сельскохозяйственной земли. Мы будем освещать каждый наш шаг, чтобы продемонстрировать, дает ли президент возможность людям проводить волеизъявление или препятствует этому. Сейчас жизнь страны в наших с вами руках. Будем действовать", - призвала Тимошенко.

Напомним, команда "Батькивщины" не поддержала закон о народовластии.

В то же время в апреле Тимошенко заявила, что "Батькивщина" начинает организацию проведения референдумов по пяти вопросам, среди которых продажу земли сельскохозяйственного назначения.

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