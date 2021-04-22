Тимошенко: першим на референдум буде винесене питання захисту землі

Команда "Батьківщини" об’єдналася з фермерами й землевласниками, щоб разом ініціювати референдум за народною ініціативою. На нього буде винесено питання заборони розпродажу сільськогосподарської землі.

За її словами, влада взяла курс на повне обезземелення українських громадян. Насамперед планують внести зміни до земельного кодексу, якими дозволяється знімати верхній шар чорноземів, продавати землю іноземцям, скасовується поняття "особливо цінні землі", а держава усувається від контрою за обігом сільськогосподарських земель. Також, наголошує Тимошенко, влада просуває законопроект про скасування права громадян на безкоштовні 2 гектари землі.

"Під час локдауну вони вносять зміни до законодавства, які дають можливість нашу сільськогосподарську землю розпродати, в тому числі іноземцям, без будь-яких правил. В України силою зброї забрали 7% земель, Крим і тимчасово окупований Донбас. Водночас зараз без війни вони намагаються здати 72% території України, перетворивши її у новітню колонію, а українців - у батраків на власній землі", - заявила Тимошенко.

Тимошенко також сподівається, що Конституційний суд України незабаром ухвалить рішення і визнає закон про продаж землі без референдуму неконституційним.

"Але потрібно провести всеукраїнський референдум разом - народ України і "Батьківщина", яка стає пліч-о-пліч з українцями. Сьогодні це єдиний шлях, який дасть нам можливість захистити землю і наше майбутнє. Ми вважаємо, що землю в Україні має купувати лише держава - щоб здавати її в оренду вітчизняним фермерам, середнім і малих сільгоспвиробникам. А якщо людина хоче продати пай, то тільки держава за ринковою вартістю може викупити його, як це робиться в США, Канаді, європейських країнах", - наголосила політик.

За її словами, вже сформована ініціативна група, яка налічує понад 12 тисяч людей, а на 22 травня вже заплановано велике зібрання ініціативної групи, щоб розпочати процес проведення референдуму. Наразі очікується роз’яснення від ЦВК та профільного парламентського комітету, чи можна провести такі збори в режимі онлайн, щоб захистити здоров’я активістів під час епідемії.

"Ми також відкриваємо "гарячі лінії", щоб залучити всіх охочих до спільної роботи. Ми будемо працювати з усіма регіонами, з усіма ЗМІ, щоб люди зрозуміли, що сьогодні найбільша загроза для України після війни - це розпродаж сільськогосподарської землі. Ми будемо висвітлювати кожен наш крок, щоб продемонструвати, чи дає президент можливість людям проводити волевиявлення чи перешкоджає цьому. Зараз життя країни в наших з вами руках. Будемо діяти", - закликала Тимошенко.