Тимошенко: первоочередная задача пятой сессии ВР - снижение тарифов

Работу пятой сессии парламента надо начинать с реальных шагов в интересах украинцев. Первоочередной задачей должно стать снижение тарифов.

Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время выступления с трибуны Верховной рады.

По ее словам, до 2014 года проблема тарифов никогда в стране не стояла.

"Люди должны почувствовать, что справедливость есть. Десятилетиями украинцы получали газ отечественной добычи, и лишь в 2014 году сорвали стоп-кран и сняли все ограничения на рост тарифов, которые людям просто не под силу", - сказала Тимошенко.

Она также призвала депутатов и лидеров фракций не медлить, а поскорее присоединиться к подписанию и принятию законопроекта №4680.

"Мы внесли законопроект №4680. Он о том, чтобы вернуть людям украинский газ по украинской цене и сделать так, чтобы из хранилищ людям газ шел по адекватным ценам, а не втридорога. Я предлагаю, чтобы лидеры фракций подписали режим ad hoc, и чтобы этот закон немедленно рассмотрели в зале", - призвала Тимошенко.

В то же время она сообщила, что "Батькивщина" будет вносить проект постановления о директивах правительства уволить Андрея Коболева из "Нафтогаза".

Напомним, ранее сообщалось, что Юлия Тимошенко предложила план решения "тарифного" кризиса. Он предусматривает направление на нужды населения газа из подземных хранилищ по цене закупки и газа собственной добытую. Это, по расчетам "Батькивщины" позволит снизить тарифы в три раза.

1 февраля "Батькивщина" обратилась к председателю Верховной Рады с требованием поставить этот законопроект на голосование в режиме ad hoс.