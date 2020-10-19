Тимошенко: первоочередная задача парламента - утверждение плана по борьбе с COVID-19

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Ситуация с эпидемией коронавируса в стране критическая. Принятие Верховной радой на внеочередном заседании 20-го октября постановления "Батькивщины" №4228 позволит сделать борьбу с эпидемией эффективной, защитить и пациентов, и медиков.

Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время выступления на заседании согласительного совета лидеров депутатских фракций и комитетов.

По ее словам, документ предусматривает создание Национального штаба работы с коронавирусом, обеспечение людей бесплатными тестами и лекарствами, открытие горячей линии, внедрение мобильных бригад помощи и развертывание дополнительных коек.

"Каждые 15 минут от ковида в Украине умирает человек. Мы вышли на 12 место в мире по смертности. Больницы уже не имеют мест, чтобы принимать людей, а дополнительные кровати, которые разворачиваются, не имеют должного обеспечения кислородом и реанимационными мощностями. Врачи истощены от той нагрузки, которая сегодня есть", - заявила Тимошенко.

По ее мнению, постановление "Батькивщины", к созданию которой приобщились и руководство Верховной рады, комитеты, объединяет и власть, и оппозицию ради общей борьбы с болезнью, должно быть немедленно принято.

"Нужно как можно быстрее создать Национальный штаб, потому что ситуация трагическая и в экономике, и в финансах, и в научной сфере, и во всем, что касается национальной безопасности. Далее надо создать единую горячую телефонную линию, куда могли бы обращаться все, кто имеет симптомы болезни. По обращению людей в их жилище должны выезжать мобильные бригады, которые бесплатно будут тестировать на наличие вируса просто дома, чтобы потенциальные больные не распространяли его во время переездов по городу и ожидание в очередях. Людей нужно обеспечить бесплатными лекарствами. Надо немедленно развернуть кровати, с кислородом, реанимационными возможностями. И безотлагательно принять 15 прожиточных минимумов в качестве страховки медиков", - подчеркнула она.

Напомним, ранее сообщалось, что лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко призвала власть немедленно создать Национальный штаб по борьбе с COVID-19, и предложила перечень неотложных действий, которые, по ее мнению, надо осуществить, чтобы избежать худшего сценария и защитить украинцев от пандемии.