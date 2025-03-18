Тимошенко про перемовини Трампа і Путіна: останнє слово буде за українцями

"Світ та Україна завмерли в очікуванні, бо хтось наче як вирішує нашу долю... Нашу долю вирішуватимемо лише ми! Про що б там не говорили і до яких угод би не прийшли, тільки за нами – українцями – буде останнє слово", - зазначила Тимошенко.

За її словами, тільки українці власноруч, своїми руками, своєю гідністю, своєю гордістю здадті побудувати ту Україну, яка нам треба. Так було завжди в нашій історії, і так буде.

"Тільки ті нації й народи, які можуть самі вирішувати власну долю, заслуговують на майбутнє. А ми – заслуговуємо! Ми це довели і собі, і цілому світові", - додала вона.