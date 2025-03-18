Тимошенко о переговорах Трампа и Путина: последнее слово будет за украинцами

О чем бы ни договаривались мировые лидеры, и к каким соглашениям бы ни пришли, обсуждая будущее Украины, последнее слово должно быть за украинцами.
Об этом заявила народный депутат Украины и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Facebook.
"Мир и Украина замерли в ожидании, потому что кто-то как будто решает нашу судьбу... Нашу судьбу будем решать только мы! О чем бы там ни говорили и к каким соглашениям бы ни пришли, только за нами - украинцами - будет последнее слово", - отметила Тимошенко.
По ее словам, только украинцы собственноручно, своими руками, своим достоинством, своей гордостью здадти построить ту Украину, которая нам нужна. Так было всегда в нашей истории, и так будет.
"Только те нации и народы, которые могут сами решать собственную судьбу, заслуживают будущего. А мы - заслуживаем! Мы это доказали и себе, и всему миру", - добавила она.
Напомним, что сегодня президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин созвонились. О первых деталях их телефонного разговора - читайте в материале РБК-Украина.
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