Тимошенко: перед роспуском Рады надо изменить закон

Для роспуска Верховной рады есть все правовые основания, но перед этим депутаты обязаны изменить избирательное законодательство, назначить новых силовиков и руководство Национального банка. Об этом заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, комментируя результаты встречи президента Украины Владимира Зеленского с руководством парламента и парламентских фракций, сообщает РБК-Украина.

"Легитимность новых силовиков, новая система выборов, новая система управления НБУ, снятие неприкосновенности, решение социальных вопросов, в частности относительно тарифов, – это можно и нужно сделать до роспуска парламента. И тогда могут быть объявлены досрочные парламентские выборы условно 28 июля, а не 21", – сказала она.

Политик убеждена, что разница во времени между этими двумя датами не такая уж большая, но она позволит начать коренные изменения в стране немедленно.

Тимошенко призвала нового президента инициировать внеочередную сессию парламента и предложить собственную повестку дня, которая будет предусматривать изменения избирательного законодательства, отмену коррупционной мажоритарной составляющей, усиление ответственности депутатов, назначение нового руководства Генпрокуратуры, СБУ, Национального банка, министерств обороны и иностранных дел.

Как пояснила председатель партии, если сейчас не легитимно назначить силовиков, останется большой риск, что "коррумпированная тусовка вокруг Порошенко пойдет в парламент, получит неприкосновенность и будет продолжать влиять на политику, проводя свои коррупционные интересы в жизни".

Новых руководителей силовых ведомств надо назначить еще до роспуска парламента, пояснила лидер "Батькивщины", чтобы уволенные не могли обратиться в суд и, ссылаясь на статьи 85 и 90 Конституции, восстановиться в должности.

"Мы предложили президенту изменить силовиков – генпрокурора, главу СБУ, министра обороны, иностранных дел. Это его прямые полномочия", – сказала Тимошенко.

Также, по ее мнению, президент имеет право поставить вопрос смены главы НБУ, ведь НБУ и его политика за последние 5 лет довели страну до крайнего уровня инфляции, необоснованного падения национальной валюты, содержание недопустимых ставок по кредитам для бизнеса и экономики и т. п., констатировала парламентарий. Без изменения политики Нацбанка невозможны изменения, которых ждут украинцы, подытожила Тимошенко.