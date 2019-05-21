Тимошенко: перед розпуском Ради треба змінити закон

Для розпуску Верховної ради є всі правові підстави, але перед цим депутати зобов’язані змінити виборче законодавство, призначити нових силовиків та керівництво Національного банку. Про це заявила лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко, коментуючи результати зустрічі президента України Володимира Зеленського з керівництвом парламенту та парламентських фракцій, повідомляє РБК-Україна.

"Легітимність нових силовиків, нова система виборів, нова система управління НБУ, зняття недоторканості, розв’язання соціальних питань, зокрема щодо тарифів, – це можна і треба зробити до розпуску парламенту. І тоді можуть бути оголошені дострокові парламентські вибори умовно 28 липня, а не 21", – сказала вона.

Політик переконана, що різниця у часі між цими двома датами є не такою вже великою, але вона дозволить розпочати докорінні зміни в країні негайно.

Тимошенко закликала нового президента ініціювати позачергову сесію парламенту та запропонувати власний порядок денний, який передбачатиме зміни виборчого законодавства, скасування корупційної мажоритарної складової, посилення відповідальності депутатів, призначення нового керівництва Генпрокуратури, СБУ, Національного банку, міністерств оборони та закордонних справ.

Як пояснила голова партії, якщо зараз легітимно не призначити силовиків, залишиться великий ризик, що "корумпована тусовка навколо Порошенка піде до парламенту, отримає недоторканність і продовжуватиме впливати на політику, проводячи свої корупційні інтереси в життя".

Нових керівників силових відомств треба призначити ще до розпуску парламенту, пояснила лідер "Батьківщини", щоб звільнені не могли звернутися до суду і, посилаючись на статті 85 та 90 Конституції, відновитися на посаді.

"Ми запропонували президенту змінити силовиків – генпрокурора, голову СБУ, міністра оборони, закордонних справ. Це його прямі повноваження", – сказала Тимошенко.

Також, на її думку, президент має право поставити питання зміни голови НБУ, адже НБУ та його політика за останні 5 років довели країну до крайнього рівня інфляції, необґрунтованого падіння національної валюти, утримання недопустимих ставок по кредитах для бізнесу та економіки тощо, констатувала парламентарій. Без зміни політики Нацбанку неможливі зміни, на які чекають українці, підсумувала Тимошенко.