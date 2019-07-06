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Тимошенко: пенсии в новом бюджете должны быть не ниже 3094 грн


Минимальная пенсия должна быть не ниже прожиточного минимума, считает Тимошенко

"Батькивщина" настаивает на том, чтобы минимальная пенсия была не ниже прожиточного минимума, то есть не ниже 3094 грн, и предлагает учесть это в бюджете на следующий год. Об этом заявила Юлия Тимошенко во время общения с жителями с. Плиски, находясь с рабочим визитом в Черниговской области, передает РБК-Украина.

Лидер "Батькивщины" отметила, что законом предусмотрен минимальный прожиточный минимум, ниже которого нельзя платить людям пенсии. Но предыдущая власть пошла против закона и прав человека, ведь у нас 71% пенсионеров получают меньше 3094 грн, считает Тимошенко.

По ее словам, это противозаконно, ведь само государство определило, если платить меньше, человек просто не выживет, а пенсионерам платят – и по 1300, и по 1400, и по 1600 грн.

"Если новый президент будет стоять на позициях защиты людей, то он должен привлечь их за то, что они 5 лет людям платили меньше, к уголовной ответственности. Они просто истребляли людей", – убеждена Тимошенко.

Она напомнила, что как раз сейчас происходит процесс формирования бюджета на следующий год: "Мы предложили сделать так, чтобы бюджет предусмотрел тот минимальный уровень, заложенный законом, и ниже которого нельзя платить (если человек имеет небольшой стаж работы)".

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