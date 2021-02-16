Тимошенко: парламент согласует тарифные законы, а коррупцию на рынке газа рассмотрит ВСК
На созванном по требованию "Батькивщины" совещании главы фракций договорились о поиске компромиссного решения относительно справедливой цены на газ, которое планируется обсудить в четверг, 18 февраля. Коррупционные сделки посредников, которые закупают у государственных предприятий дешевый газ и перепродают его людям с огромной наценкой, будет расследовать парламентская ВСК.
Об этом во время брифинга сообщила глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.
"Мы получили от всех фракций согласие на определенный алгоритм действий. К сожалению, наш законопроект №4680 не поддержали "Слуги народа", "Европейская солидарность" и "Голос", но мы договорились, что к утру четверга сотрудничаем вместе. И если эти фракции найдут компромиссное решение, то четверг мы посвятим тарифным вопросом. Я буду работать для того, чтобы в зале рассмотрели законопроекты, которые сделают дешевыми тарифы для людей", - отметила Тимошенко.
Кроме того, по словам лидера "Батькивщины", было решено, что Временная следственная комиссия, которая разоблачила скрутки по отмыванию налога на добавленную стоимость, детально изучит коррупционные сделки на рынке газа при участии посредников, которые перепродают дешевый газ людям вдвое дороже.
"Если Верховная рада промолчит и не сделает ничего, это будет означать, что депутаты являются соучастниками коррупции, когда дешевый газ продается заранее определенным компаниям, а они вдвое дороже продают его людям. После совещания, считаю, что тарифный вопрос сдвинулся с мертвой точки, поэтому мы будем форсировать его, пока не будет принят закон №4680, который вернет стране справедливую систему, когда украинский газ по доступной цене направляется украинцам", - добавила политик.
Напомним, ранее Тимошенко во время выступления в парламенте сообщила, что ни в одной области украинцы не получают газ по цене 6 гривен 99 копеек, а платят 9 гривен и выше.
Как известно, в начале января лидер "Батькивщины" предложила план преодоления кризиса, а также призвала местных депутатов требовать от центральной власти немедленного снижения цены на газ.
На законодательном уровне "Батькивщина" зарегистрировала законопроект 4680, который должен снизить цену на газ для людей в три раза. В нем предлагается направить на нужды домохозяйств дешевый газ украинской добычи.
Импортный газ, закачанный в хранилища летом по низким ценам, предлагается продавать людям по цене закупки, учитывая только затраты на его транспортировку и хранение.
Кроме того, Тимошенко обратилась к премьер-министру Украины с депутатским запросом, в котором требует предоставить информацию по объемам закачанного в подземные хранилища газа и ценой его закупки, и тем самым доказать, что власть не имела никаких оснований увеличивать тарифы, а наоборот - должна была их снизить.