Тимошенко: парламент узгодить тарифні закони, а корупцію на ринку газу розгляне ТСК
На скликаній на вимогу "Батьківщини" нараді голови фракцій домовилися про пошук компромісного рішення щодо справедливої ціни на газ, яке заплановано обговорити у четвер, 18 лютого. Корупційні оборудки посередників, які закуповують у державних підприємств дешевий газ і перепродають його людям з величезною націнкою, розслідуватиме парламентська ТСК.
Про це під час брифінгу повідомила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко.
"Ми отримали від усіх фракцій згоду на певний алгоритм дій. На жаль, наш законопроект №4680 не підтримали "Слуги народу", "Європейська солідарність" і "Голос", але ми домовилися, що до ранку четверга співпрацюємо разом. І якщо ці фракції знайдуть компромісне рішення, то четвер ми присвятимо тарифним питанням. Я працюватиму для того, щоб у залі розглянули законопроєкти, які зроблять дешевими тарифи для людей", - зазначила Тимошенко.
Крім того, за словами лідера "Батьківщини", було вирішено, що Тимчасова слідча комісія, яка викрила скрутки по відмиванню податку на додану вартість, детально вивчить корупційні оборудки на ринку газу за участі посередників, які перепродують дешевий газ людям вдвічі дорожче.
"Якщо Верховна рада промовчить і не зробить нічого, це означатиме, що депутати є співучасниками корупції, коли дешевий газ продається заздалегідь визначеним компаніям, а вони вдвічі дорожче продають його людям. Після наради, я вважаю, тарифне питання зрушилось із мертвої точки, тож ми будемо форсувати його, доки не буде ухвалено закон №4680, який поверне країні справедливу систему, коли український газ за доступною ціною направляється українцям", - додала політик.
Нагадаємо, раніше Тимошенко під час виступу у парламенті повідомила, що в жодній області українці не отримують газ за ціною 6 гривень 99 копійок, а платять 9 гривень і вище.
Як відомо, на початку січня лідер "Батьківщини" запропонувала план подолання кризи, а також закликала місцевих депутатів вимагати від центральної влади негайного зниження ціни на газ.
На законодавчому рівні "Батьківщина" зареєструвала законопроект 4680, який має знизити ціну на газ для людей утричі. У ньому пропонується направити на потреби домогосподарств дешевий газ українського видобутку.
Імпортний газ, закачаний у сховища влітку за низькими цінами, пропонується продавати людям за ціною закупки, врахувавши лише витрати на його транспортування й зберігання.
Крім того, Тимошенко звернулася до прем’єр-міністра України із депутатським запитом, в якому вимагає надати інформацію щодо обсягів закачаного у підземні сховища газу і ціну його закупки, і тим самим довести, що влада не мала жодних підстав збільшувати тарифи, а навпаки - мала їх знизити.