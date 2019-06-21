Тимошенко озвучила пакет действий на первые 100 дней

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко планирует создать максимально широкую коалицию действий

Юлия Тимошенко назвала первые шаги "Батькивщины" в первые 100 дней после парламентских выборов. Об этом сегодня сообщила глава партии на пресс-конференции, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Так, Тимошенко планирует создать максимально широкую коалицию действий, отменить коррупционные решения старой власти, принять справедливый бюджет, снизить тарифы и заложить основы для роста экономики.

Она заявила, что создание в новой Верховной раде большинства из проевропейских, демократических, патриотических сил поможет демонтировать кланово-олигархический уклад и остановить коррупционные сделки, которые сейчас продолжаются, в том числе и с ГТС, убеждена политик.

"Команда "Батькивщины" будет с удовольствием работать в такой коалиции действий. Мы положим для работы нашу программу – Новый курс, в котором пошагово расписан план возрождения, спасения Украины и преодоления коррупции", – заявила Тимошенко.

Она заявила о необходимости отменить все постановления правительства Гройсмана и решение ВРУ, "которые имели лоббистский, коррупционный характер и приводили к тому, что люди становились беднее, а страна становилась экономически слабее". И "Батькивщина" уже подготовила реестр таких документов, которые были приняты против интересов людей. На первом месте в нем будет стоять – снижение тарифов.

Следующее неотложная действие команды "Батькивщины" – это принятие справедливого бюджета.

"Наша команда не позволит больше принимать такие разрушительные бюджеты, которые принимало правительство Гройсман последние 5 лет. Нам нужен бюджет который начнет рост экономики минимум на 7% в год и поднимет уровень жизни людей за следующие годы, когда будет новая власть, по крайней мере до уровня Польши", – заверила лидер партии.

В планах партии и тотальный аудит всех ресурсов страны, чтобы разобраться, "что они забрали за последние 5 лет, что они сейчас собираются забирать, как все возвращать, и что у нас неэффективно управляется".

В неотложном пакете действий "Батькивщины" на 100 дней также первые стратегические шаги, которые обеспечат поднятие экономики – новый налоговый кодекс, детенизацию процессов на таможне, изменение денежной политики НБУ.