Тимошенко: есть все основания уже сейчас проводить референдум по земреформе

В решении Верховного Суда от 25 октября 2019 года определено, что после отмены закона о референдуме действует закон 1991 года, который нужно взять за основу и как можно скорее провести референдум по рынку земли. Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время брифинга в Верховной Раде, передает корреспондент РБК-Украина.

"Местный суд, Апелляционный Суд и Верховный Суд подтвердили, что после отмены последнего закона о референдуме, начал действовать закон о референдуме от 3 июля 1991 года. Мы сейчас требуем от президента, от его ближайшего коррумпированного окружения не забирать землю вопреки воле 75% людей в Украине, а принять закон о референдуме от 1991 года и провести его. Я призываю и власть, и оппозицию немедленно на базе этого закона о референдуме 1991 года приостановить разбазаривание портов, аэропортов, железных дорог, нефтепроводов, немедленно спросить у людей, что делать с народной собственностью. Поэтому - только референдум", - заявила Тимошенко.

Тимошенко убеждена, надо заставить власть прекратить распродажу земли и намерена объединяться со всеми другими оппозиционными партиями, с общественными организациями, аграрными союзами и фермерскими организациями в связи с этим.

"Никакие шумные заявления, никакие смены правительств, никакие, в том числе, публичные акции, такие как самоподжог ветерана АТО под офисом Владимира Зеленского, не заставят их сойти с крючка внешнего управления и лишить Украину ресурсов. Только действия, четкие законные, конституционные действия украинского общества совместно с общественными организациями и силами помогут противостоять властной афере", - резюмировала Тимошенко.

Напомним, Рада по состоянию на пятницу, 21 февраля, рассмотрела уже 1500 правок ко второму чтению законопроекта о рынке земли. Всего в документе 4018 правок.

Как писало РБК-Украина ранее, в аграрном комитете Верховной рады не исключали созыв внеочередного заседания для рассмотрения законопроекта о рынке земли.

Во фракции "Слуга народа" рассматривают возможность назначения дополнительных пленарных заседаний ВР для ускорения рассмотрения законопроекта о рынке земли. Вместе с тем в СН уверяют, что проводить "аграрные ночи" не собираются, поскольку это будет нарушением закона о регламенте ВР.