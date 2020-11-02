Тимошенко: одной из причин давления на КСУ стало рассмотрение "земельного вопроса"

Власть устроила давление на Конституционный Суд, когда суд принял к рассмотрению представления об неконституционности продажи сельскохозяйственной земли, стратегической собственности, введения игорного бизнеса, создания иностранных наблюдательных советов в госкорпорациях.

Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время брифинга в Верховной раде.

По ее мнению, цель информкомпании со стороны власти - "смести этот суд, оставить распродажу земли и стратегической собственности страны в силе, а на место действующего Конституционного Суда поставить карманных марионеток, которые будут обслуживать политику колонизации страны".

Тимошенко подчеркнула, что "Батькивщина" всегда была, есть и остается сторонником электронного декларирования, полного и чиновниками всех уровней, введение жесткой уголовной ответственности за коррупцию и незаконное обогащение.

"Чтобы поставить все точки над "і", наша команда внесла три законопроекта, которые предусматривают четкое введение электронного декларирования на всех уровнях чиновничьей вертикали. Мы внесли законопроект об ответственности конституционных судей за нарушение закона - но не правительство должно контролировать суды, а Высшая квалификационная комиссия. Мы хотим попросить Верховную раду немедленно рассмотреть наш законопроект об уголовной ответственности за неправильное заполнение деклараций и незаконное обогащение. Все это должно быть принято Верховной Радой, потому что нельзя оставлять Конституционный Суд под давлением и практически управлением исполнительной ветви власти", - отметила Тимошенко.

Напомним, в сентябре Конституционный суд отложил рассмотрение конституционности закона о рынке земли, поскольку на заседание не смог явиться представитель президента.

Закон о рынке земли был принят в марте 2020 года. Основные положения вступят в силу 1 июля 2021 года. Первые два года землю смогут покупать только граждане Украины и не более 100 гектаров в одни руки. Потом еще два года землю смогут покупать украинские компании. Что касается продаж иностранцам - этот вопрос будет вынесен на референдум.