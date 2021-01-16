Тимошенко одной из первых выступила в защиту людей во время тарифного кризиса, - эксперт

Украинцы наблюдают полную растерянность власти, которая сосредоточена не на решении тарифного кризиса, а на поиске виновных в повышении тарифов. Впрочем, самое важное сейчас решить проблему быстрее и в интересах людей.

Об этом заявила политический эксперт Александра Решмедилова в эфире UKRLIFE.TV.

"Вопрос в том, как президентская команда будет решать тарифную проблему. Свои подходы уже озвучили в "Нафтогазе" и и.о. министра энергетики Витренко. Но давайте не забывать, что в "Нафтогазе" недавно была проверка, которая выявила 225 миллиардов гривен, выведенных за границу. Однако никого за это к ответственности не привлекли, власть вообще закрыла глаза на эту тему", - заявила эксперт.

В то же время она обратила внимание, что лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко поставила интересы украинцев в приоритет и одна из первых выступила на их защиту.

"Тимошенко призывает продавать украинцам газ из подземных газовых хранилищ по цене летней закупки. Это очень логично. Ведь летняя цена принципиально ниже нынешней. А власть начала говорить что-то о повышении на рынке цен на нефть и газ. Поэтому основной призыв Тимошенко к власти - "если вы растеряны и не профессиональные, то отойдите в сторону и дайте возможность решить кризисный момент тем, у кого уже есть опыт и видение", - добавила она.

По ее мнению, именно профессионализм позволил "Батькивщине" повысить свои рейтинги, о чем свидетельствует и последняя социология.

"Местные выборы также позволили команде Тимошенко повысить свой партийный результат на треть. Это объясняется еще и тем, что рейтинги власти тают, а также активизацией аполитичных избирателей, которые увидели, к чему приводит неявка на выборах", - резюмировала эксперт.

Напомним, ранее Юлия Тимошенко предложила властям план решения "тарифной" кризиса. Бывшая премьер предлагает пустить на нужды украинцев газ из подземных хранилищ по цене летней закупки, что позволит снизить тарифы в три раза.

В свою очередь, в "Батькивщине" считают обманом предложения правительства установить стоимость газа на уровне 6,99 грн за кубометр. Команда Тимошенко доказывает, что газ из подземных хранилищ должен стоить не больше 4 гривен за куб, газ украинской добычи - максимум 2 гривны.