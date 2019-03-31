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У Тимошенко обвинили штаб Порошенко в нарушениях

Новости » Выборы 2019    31.03.2019 - 16:25
У Тимошенко обвинили штаб Порошенко в нарушениях
Фото: Сергей Власенко (ba.org.ua)

Власенко назвал возможные нарушения

Команда кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко заявила о нарушениях избирательного законодательства штабом Петра Порошенко на выборах 2019. Об этом заместитель председателя партии "Батькивщина" Сергей Власенко сказал во время брифинга в пресс-центре Юлии Тимошенко.

В частности, по словам Власенко, в Запорожье на одном из участков выявлен факт выдачи 10 пустых бюллетеней человеку с отметками на одежде и который был среди тех, кто выдвигался в УИК от Порошенко.

Еще один факт нарушения избирательного законодательства зафиксирован "Батькивщиной" в Киеве (округ №22, участок № 800836). Там два члена УИК от двух технических кандидатов от провластного кандидата выдали 19 бюллетеней без подписи граждан в списке избирателей, заявил Власенко. 

Кроме того, прямо сейчас перед зданием ЦИК установили сцену телеканала "Прямой" и оттуда, по сообщениям людей, раздается прямая агитация за действующего президента, заявил Власенко.

Еще один случай, по его словам, произошел и на Закарпатье, в пгт Воловец (округ №70). В частности, на участке наблюдателями "Батькивщины" обнаружен заранее подписанный членами комиссии незаполненный протокол УИК о подсчете голосов избирателей.

"Мы разбираемся с этим, но это непосредственно уголовная ответственность", – подчеркнул представитель "Батькивщины".

Власенко сообщил, что зафиксирована такжа порчи бюллетеней. Собственно, члены комиссии испортили все 690 бюллетеней, поставив отметку "Выбыл" напротив фамилии одного из кандидатов. Во Львовской области таким образом испортили 180 избирательных бюллетеней.

Как напомнил политик, после 7 марта ни один из кандидатов не может выбыть, а потому все 39 кандидатов, внесенные в бюллетень, являются участниками выборов. Следовательно, отметка "Выбыл" не может быть применена, добавил он.

Заместитель председателя партии "Батькивщина" считает, что экзит-пол, как и социологию, будут использовать как инструмент манипуляций с общественным мнением.

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