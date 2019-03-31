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У Тимошенко звинуватили штаб Порошенка у порушеннях

Новини » Вибори 2019    31.03.2019 - 16:25
У Тимошенко звинуватили штаб Порошенка у порушеннях
Фото: Сергій Власенко (ba.org.ua)

Власенко назвав можливі порушення

Команда кандидата в президенти України Юлії Тимошенко заявила про порушення виборчого законодавства штабом Петра Порошенка на виборах 2019. Про це заступник голови партії "Батьківщина" Сергій Власенко сказав під час брифінгу в прес-центрі Юлії Тимошенко.

Зокрема, за словами Власенка, у Запоріжжі на одній з дільниць виявлено факт видачі 10 порожніх бюлетенів людині, яка мала позначки на одязі і була серед тих, хто висувався до ДВК від Порошенка.

Ще один факт порушення виборчого законодавства "Батьківщиною" зафіксовано в Києві (округ №22, дільниця № 800836). Там два члени ДВК від двох технічних кандидатів від провладного кандидата видали 19 бюлетенів без підпису громадян у списку виборців, заявив Власенко. 

Окрім того, прямо зараз перед будівлею ЦВК встановили сцену телеканалу "Прямий" і звідти, за повідомленнями людей, лунає пряма агітація за чинного президента, сказав Власенко.

Ще один випадок, за його словами, стався і на Закарпатті, у смт Воловець (округ №70). Зокрема, на дільниці спостерігачами "Батьківщини" виявлено заздалегідь підписаний членами комісії незаповнений протокол ДВК про підрахунок голосів виборців.

"Ми розбираємось з цим, але це безпосередньо кримінальна відповідальність", – наголосив представник "Батьківщини".

Власенко повідомив, що зафіксовано також псування бюлетенів. Власне, члени комісії зіпсували всі 690 бюлетенів, поставивши позначку "Вибув" напроти прізвища одного з кандидатів. У Львівській області таким чином зіпсували 180 виборчих бюлетенів.

Як нагадав політик, після 7 березня жоден з кандидатів не може вибути, а тому всі 39 кандидатів, внесені в бюлетень, є учасниками виборів. Відтак, позначка "Вибув" не може бути застосована, додав він.

Заступник голови партії "Батьківщина" вважає, що екзит-пол, як і соціологію, використовуватимуть як інструмент маніпуляцій з громадською думкою.

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