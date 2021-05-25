Тимошенко: от общин будет зависеть, как будут управлять землей после реформы

"Благодаря президенту, Верховной раде, Кабинету министров и громадам мы добились того, что земельная реформа вышла на новый уровень, пошла с большой скоростью. Мы практически на финале того, чтобы заработал открытый, цивилизованный рынок земли", - отметил он.

Тимошенко напомнил, что вчера президент Владимир Зеленский подписал законопроект №2194, который передает земли из государственной в коммунальную собственность.

"Это фактически земельная конституция для общин: один из основных законопроектов, являющийся большой частью земельной реформы", - прокомментировал заместитель руководителя Офиса президента.

Земельная реформа и децентрализация не просто передают громадам землю, а создают для них новые возможности.

"Во-первых, у громады появляются дополнительные средства. Мы, особенно в рамках "Большой стройки", всегда заинтересованы в том, чтобы громады также софинансировали проекты, которые строятся - школы, садики и т.д. Во-вторых, для общества это ответственность: что будет на земле, кто будет ею управлять", - заявил Тимошенко, координирующий инфраструктурную программу "Большая стройка".