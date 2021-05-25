Тимошенко: від громад буде залежати, як управлятимуть землею після реформи

"Завдяки президенту, Верховній раді, Кабінету міністрів і громадам ми домоглися того, що земельна реформа вийшла на новий рівень, пішла з великою швидкістю. Ми практично на фіналі того, аби запрацював відкритий, цивілізований ринок землі", - зазначив він.

Тимошенко нагадав, що вчора президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №2194, який передає землі з державної в комунальну власність.

"Це фактично земельна конституція для громад: один з основних законопроєктів, які є великою частиною земельної реформи", - прокоментував заступник керівника Офісу президента.

Земельна реформа і децентралізація не просто передають громадам землю, а створюють для них нові можливості.

"По-перше, у громади з’являються додаткові кошти. Ми, особливо в рамках "Великого будівництва", завжди зацікавлені в тому, щоб громада також співфінансувала проекти, які будуються - школи, садочки тощо. По-друге, для громади це відповідальність: що буде на землі, хто буде нею управляти", - заявив Тимошенко, який координує інфраструктурну програму "Велике будівництво".