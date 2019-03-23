Тимошенко обещает возродить угольную отрасль

Фото: Юлия Тимошенко (пресс-служба)

Тимошенко считает, что действующая власть уничтожает отрасль

Новый президент должен восстановить угольную отрасль, что обеспечит энергетическую независимость Украины. Об этом лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила во время митинга в Червонограде Львовской области.

"После выборов я немедленно приеду в Червоноград и здесь мы начнем новую историю угольной отрасли. Ведь Червоноград всегда был славной землей, которая давала Украине энергетическую независимость", – сказала лидер "Батькивщины".

Она заметила, что сегодня шахтеры работают за минимальную зарплату, которую к тому же месяцами не выплачивают. Кроме того, наши шахты заброшены и в них не инвестируют, добавила она.

Тимошенко считает, что действующая власть, декларируя слоганы о патриотизме, уничтожает нашу угольную отрасль: "Но мы это прекратим".

Лидер "Батькивщины" также напомнила, что во времена ее премьерства был принят закон о престижности шахтерского труда. Таким образом труд шахтеров подняли тогда на самый высокий уровень, ведь "это не только труд, это энергетическая независимость Украины и способность отказаться от части природного газа", считает Тимошенко.

"Мы тогда поднимали угольную отрасль и сейчас поднимем!", – убеждена председатель партии.

Тимошенко поблагодарила шахтеров за труд и отметила, что сохраняет врученные шахтерами два ордена "Шахтерской славы" как самые ценные.