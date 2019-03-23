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Тимошенко обіцяє відродити вугільну галузь

Новини » Вибори 2019    23.03.2019 - 12:25
Тимошенко обіцяє відродити вугільну галузь
Фото: Юлія Тимошенко (прес-служба)

Тимошенко вважає, що чинна влада знищує галузь

Новий президент має відновити вугільну галузь, що дасть Україні енергетичну незалежність. Про це лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила під час мітингу в Червонограді Львівської області.

"Після виборів я негайно приїду в Червоноград і тут ми розпочнемо нову історію вугільної галузі. Адже Червоноград завжди був славною землею, яка давала Україні енергетичну незалежність", – сказала лідер "Батьківщини".

Вона зауважила, що сьогодні шахтарі працюють за мінімальну зарплату, яку до того ж місяцями не виплачують. Окрім того, наші шахти закинуті і не інвестуються, додала вона.

Тимошенко вважає, що чинна влада, декларуючи слогани про патріотизм, знищує нашу вугільну галузь: "Але ми це припинимо".

Лідер "Батьківщини" також нагадала, що за часи її прем’єрства було ухвалено закон про престижність шахтарської праці. Таким чином працю шахтарів підняли тоді на найвищий рівень, адже "це не лише праця, це енергетична незалежність України і здатність відмовитися від частини природного газу", вважає Тимошенко.

"Ми тоді піднімали вугільну галузь і зараз піднімемо!", – переконана голова партії.

Тимошенко щиро подякувала шахтарям за працю та зазначила, що зберігає вручені шахтарями два ордени "Шахтарської слави" як найцінніші.

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