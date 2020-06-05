Тимошенко обещает отменить через суд неприемлемые для Украины условия с МВФ

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

"Батькивщина" требует срочной встречи президента, правительства, СНБО и лидеров фракций по этому вопросу

Украина все больше переходит в управление внешним силам. Очередным свидетельством этому являются условия, на которые соглашается власть в переговорах с Международным валютным фондом (МВФ).

Об этом заявила глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире "1+1", передает РБК-Украина.

"Наши финансовые потоки, недра, стратегические государственные предприятия власть отдает международным спекулянтам. А это означает, что и доходы, которые приносят отечественные финансовые потоки, наша государственная собственность, будут принадлежать уже не украинцам, и это повлияет на жизнь каждого человека. За беспомощность и непрофессиональность власти предлагают платить обычным гражданам", - заявила Тимошенко.

Тимошенко также заявила, что после ознакомления с текстом меморандума с МВФ, ее политсила обратится в Конституционный суд, чтобы признать неприемлемые для Украины пункты - незаконными.

"Когда мы получим подписанный вариант меморандума с МВФ, мы обратимся в Конституционный суд, чтобы признать все пункты документа, которые нарушают права граждан, противоречат интересам государства, безопасности позициям страны, неконституционными и такими, что не имеют и не могут выполняться. Я хочу, чтобы с нашей Родиной прекратили вести себя как с банановой республикой третьего мира, я хочу, чтобы Украину начали уважать", - добавляет Тимошенко.

По ее словам, "у страны есть ресурсы, которые позволяют избежать долгового ярма, но для этого надо положить конец беспорядку и прекратить воровать".

"Мы требовали и требуем срочной встречи президента, правительства, СНБО и лидеров фракций. И она сейчас назначена на вторник. Президент обязан наконец услышать, что у страны есть ресурсов и средств даже больше, чем он ценой сдачи Украины хочет одолжить у МВФ, и нет никакой нужды соглашаться на все условия, которые навязывают извне", - резюмировала Тимошенко.

Напомним, ранее Юлия Тимошенко сообщила о первых результатах расследования парламентской ВСК. Так, по ее словам, в прошлом году по меньшей мере 40 миллиардов гривен было не доплачено в государственный бюджет лишь путем коррупционных схем с налогом на добавленную стоимость.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: РБК-Украина