Тимошенко обіцяє скасувати через суд неприйнятні для України умови з МВФ 

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

"Батьківщина" вимагає термінової зустрічі президента, уряду, РНБО та лідерів фракцій з цього питання

Україна все більше переходить в управління зовнішнім силам. Черговим свідченням цьому є умови, на які погоджується влада у перемовинах із Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко в ефірі "1+1", передає РБК-Україна.

"Наші фінансові потоки, надра, стратегічні державні підприємства влада віддає міжнародним спекулянтам. А це означає, що й прибутки, які приносять вітчизняні фінансові потоки, наша державна власність, будуть належати вже не українцям, і це вплине на життя кожної людини. За безпорадність і непрофесійність влади пропонують платити звичайним громадянам", - заявила Тимошенко.

Тимошенко також заявила, що після ознайомлення з текстом меморандуму з МВФ, її політсила звернеться до Конституційного суду, щоб визнати неприйнятні для України пункти - незаконними.

"Коли ми отримаємо підписаний варіант меморандуму з МВФ, ми звернемося до Конституційного суду, щоб визнати усі пункти документа, що порушують права громадян, суперечать інтересам держави, безпековим позиціям країни, неконституційними й такими, що не мають і не можуть виконуватися. Я хочу, щоб з нашою Батьківщиною припинили поводитися як з банановою республікою третього світу, я хочу, щоб Україну почали поважати", - додає Тимошенко.

За її словами, "в країни є ресурси, які дозволяють уникнути боргового ярма, але для цього треба покласти край безладу і припинити красти".

"Ми вимагали й вимагаємо термінової зустрічі президента, уряду, РНБО та лідерів фракцій. І вона зараз призначена на вівторок. Президент нарешті зобов’язаний почути, що в країни є ресурсів і коштів навіть більше, ніж він ціною здачі України хоче позичити в МВФ, і немає жодної потреби погоджуватися на всі умови, які нав’язують ззовні", - резюмувала Тимошенко.

Нагадаємо, раніше Юлія Тимошенко повідомила про перші результати розслідування парламентської ТСК. Так, за її словами, торік щонайменше 40 мільярдів гривень було не доплачено до державного бюджету лише шляхом корупційних схем із податком на додану вартість.

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Автор: РБК-Україна