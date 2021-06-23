Тимошенко: нынешняя власть неспособна справиться с бедностью в Украине

Она пояснила, что бюджетная декларация - это стратегия использования государственных средств до конца 2024 года.

"На 2021 год власти запланировали рост экономики на 4,1%, а за первый квартал этого года мы имеем минус 2,2%, то есть - летим вниз. С 2021 по 2024 года действующий Кабмин запланировал также увеличение отрицательного баланса экспортной и импортной торговли. Это означает, что никто не собирается поднимать экономику, и до конца указанного срока мы станем вдвое больше импортозависимым государством", - отметила лидер "Батькивщины".

Кроме того, в этот период, по ее словам, будет обесцениваться национальная валюта - гривна упадет с 27 до 29,2.

"Если нынешняя власть планирует такой тренд, то у нас не будет сильных финансов, сильной экономики, у нас не будет правильного ценообразования. Когда гривну удешевляют, растут цены. Чем дешевле гривна, тем беднее люди. Мы сразу можем увидеть, что до 2024 года у нас намечена инфляция, причем большая. Этого нельзя допустить", - подчеркнула Юлия Тимошенко.

Она также считает недопустимым, что до 2024 года в бюджетной декларации для людей установлен прожиточный минимум на уровне 2972 ​​гривен. Хотя уже сейчас он должен составлять 5000 гривен.

Как добавила Тимошенко, власть фактически до 2024 года не оставляет людям даже возможности заработать. А еще - ведется политика резкого увеличения долга государства. В бюджетной декларации можно увидеть, что обязательства президента и его правительства сократить государственный долг выполнен не будет.

"С 2022 по 2024 Кабмин ежегодно планирует заимствовать еще по 170 миллиардов гривен. Такая политика приведет к колоссальной стагнации экономики, недополучению денег в бюджет, к развалу нашего финансового сектора", - констатировала Юлия Тимошенко.

По убеждению председателя "Батькивщины", в такой ситуации необходимо немедленно менять государственную политику на кардинально противоположную. В частности, вместо накопления государственных долгов, надо реструктурировать имеющийся.

"Ведется сознательная стратегия убийства украинской экономики. Мне жаль, что власть в Украине изменилась, а все спекулятивные схемы продолжают работать. Поэтому нам надо все разворачивать на 180 градусов, но для этого надо иметь компетентность, стратегию, понимание и политическую волю. Есть четкие, проверенные мировым опытом, умные шаги, как развивать экономику, но все делается строго наоборот, и люди это чувствуют как крайнюю бедность", - добавила она.

Политик отметила, что в современных реалиях Украине ждать помощи извне не приходится - государственное управление должно быть профессиональным и проводиться исключительно в интересах людей.

"Или украинцы рационально будут разбираться в политике, и тогда страна за несколько лет сможет стать сильным европейским государством с богатыми людьми, или если, как всегда, выбирать эмоциями, то потом будет бедность и упадок. Я убеждена, что украинская нация изменит это, и все станет на свои места", - подытожила Юлия Тимошенко.