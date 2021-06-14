ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Тимошенко: власть заблокировала референдум по земле, "Батькивщина" будет обжаловать решение в суде

Новина українською →
Киев, Понедельник 14 июня 2021 15:05
Тимошенко: власть заблокировала референдум по земле, "Батькивщина" будет обжаловать решение в суде Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: РБК-Украина

Несмотря на обещания о народовластии, представители "Слуг народа" в ЦИК сорвали проведения земельного референдума. "Батькивщина" будет обжаловать это решение в суде.

Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время брифинга по результатам заседания согласительного совета.

"Как известно, с 1 июля вступает в силу закон о распродаже сельскохозяйственной земли - сразу с правом владения землей иностранными банками, с правом снятия верхнего слоя черноземов, с прекращением государственного контроля и лишением наших фермеров земли, которая у них находится в постоянном пользовании. Одним из путей остановки этого уничтожения государства был референдум", - заявила Юлия Тимошенко.

Она напомнила о предвыборных обещаниях власти о том, что без решения народа на референдуме не будет принят ни один закон.

"Мы проверили, как в реальности все это происходит. Почти 12 тысяч человек, которые составили инициативную группу, подали заявление в ЦИК для того, чтобы начать референдум против продажи сельскохозяйственной земли. Все было сделано четко по закону, без каких-либо отклонений. И вот в пятницу состоялось заседание ЦИК, на котором "слуги" проголосовали "против", и таким образом сорвали проведение референдума, за который выступает абсолютное большинство граждан в нашей стране", - сообщила лидер "Батькивщины".

По ее словам, это было сделано намеренно, потому что правящее большинство знает о том, что до 80% людей в стране не поддерживают выбранный курс развития государства, выступают против продажи земли иностранцам и "за" проведение референдума.

Команда "Батькивщины" будет обжаловать в суде решение ЦИК.

"Наша команда будет бдительной и будет бороться всеми доступными методами, чтобы не позволить распродажу украинской земли. Мы станем серьезным препятствием для них", - заверила Тимошенко.

Напомним, ранее под Киевом "Батькивщина" Юлии Тимошенко вместе с представителями фермерских ассоциаций, общественными активистами дали старт "референдуму в защиту земли".

К организации Всеукраинского волеизъявления по народной инициативе согласились присоединиться 17 тысяч человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Тимошенко референдум
NEWS
Зеленский потребовал увольнения чиновников за невыплату зарплат врачам
Зеленский потребовал увольнения чиновников за невыплату зарплат врачам
DAILY
Город со шрамами. Как Мариуполь провел седьмую годовщину освобождения от боевиков
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Город со шрамами. Как Мариуполь провел седьмую годовщину освобождения от боевиков