Тимошенко: власть заблокировала референдум по земле, "Батькивщина" будет обжаловать решение в суде

Несмотря на обещания о народовластии, представители "Слуг народа" в ЦИК сорвали проведения земельного референдума. "Батькивщина" будет обжаловать это решение в суде.

Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время брифинга по результатам заседания согласительного совета.

"Как известно, с 1 июля вступает в силу закон о распродаже сельскохозяйственной земли - сразу с правом владения землей иностранными банками, с правом снятия верхнего слоя черноземов, с прекращением государственного контроля и лишением наших фермеров земли, которая у них находится в постоянном пользовании. Одним из путей остановки этого уничтожения государства был референдум", - заявила Юлия Тимошенко.

Она напомнила о предвыборных обещаниях власти о том, что без решения народа на референдуме не будет принят ни один закон.

"Мы проверили, как в реальности все это происходит. Почти 12 тысяч человек, которые составили инициативную группу, подали заявление в ЦИК для того, чтобы начать референдум против продажи сельскохозяйственной земли. Все было сделано четко по закону, без каких-либо отклонений. И вот в пятницу состоялось заседание ЦИК, на котором "слуги" проголосовали "против", и таким образом сорвали проведение референдума, за который выступает абсолютное большинство граждан в нашей стране", - сообщила лидер "Батькивщины".

По ее словам, это было сделано намеренно, потому что правящее большинство знает о том, что до 80% людей в стране не поддерживают выбранный курс развития государства, выступают против продажи земли иностранцам и "за" проведение референдума.

Команда "Батькивщины" будет обжаловать в суде решение ЦИК.

"Наша команда будет бдительной и будет бороться всеми доступными методами, чтобы не позволить распродажу украинской земли. Мы станем серьезным препятствием для них", - заверила Тимошенко.