Тимошенко: теперішня влада нездатна впоратися з бідністю в Україні

Лідер політсили "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що до кінця каденції чинної влади ніякого зростання економіки і покращення життя людей не плануються.

Про це свідчать показники, які містяться у поданій до парламенту бюджетній декларації, які навела голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко.

Вона пояснила, що бюджетна декларація – це стратегія використання державних коштів до кінця 2024 року.

"На 2021 рік влада запланувала зростання економіки на 4,1%, а за перший квартал цього року ми маємо мінус 2,2%, тобто – летимо вниз. З 2021 по 2024 рік діючий Кабмін запланував також збільшення від’ємного балансу експортної та імпортної торгівлі. Це означає, що ніхто не збирається підіймати економіку, і до кінця вказанного терміну ми станемо вдвічі більше імпортозалежною державою", – зазначила лідер "Батьківщини".

Крім того, в цей період, за її словами, знецінюватиметься національна валюта – гривня впаде з 27 до 29,2.

"Якщо теперішня влада планує такий тренд, то у нас не буде сильних фінансів, сильної економіки, у нас не буде правильного ціноутворення. Коли гривню здешевлюють, зростають ціни. Чим дешевша гривня, тим бідніші люди. Ми одразу можемо побачити, що до 2024 року у нас намічена інфляція, при чому велика. Цього не можна допустити", – наголосила Юлія Тимошенко.

Вона також вважає неприпустимим, що до 2024 року в бюджетній декларації для людей встановлено прожитковий мінімум на рівні 2972 гривні. Хоча вже зараз він має становити 5 тисяч гривень.

Як додала Тимошенко, влада фактично до 2024 року не залишає людям навіть можливості заробити. А ще – ведеться політика стрімкого збільшення боргу держави. В бюджетній декларації можна побачити, що зобов’язання президента та його уряду скоротити державний борг виконано не буде.

"З 2022 по 2024 рік Кабмін щороку планує запозичати ще по 170 мільярдів гривень. Така політика призведе до колосальної стагнації економіки, недоотримання грошей в бюджет, до розвалу нашого фінансового сектору", – констатувала Юлія Тимошенко.

На переконання голови "Батьківщини", в такій ситуації необхідно негайно змінювати державну політику на кардинально протилежну. Зокрема, замість накопичення державних боргів, треба реструктурувати наявний.

"Ведеться свідома стратегія вбивства української економіки. Мені шкода, що влада в Україні змінилася, а всі спекулятивні схеми продовжують працювати. Тому нам треба все розвертати на 180 градусів, але для цього треба мати компетентність, стратегію, розуміння та політичну волю. Є чіткі, перевірені світовим досвідом, розумні кроки, як розвивати економіку, але все робиться строго навпаки, і люди це відчувають як крайню бідність", – додала вона.

Політик наголосила, що в сучасних реаліях Україні очікувати допомоги ззовні не доводиться – державне управління має бути професійним і проводитися винятково в інтересах людей.

"Або українці раціонально розбиратимуться в політиці, і тоді країна за декілька років зможе стати сильною європейською державою з заможними людьми, або якщо, як завжди обиратимуть емоціями, то потім буде бідність і занепад. Я переконана, що українська нація змінить це, і все буде поставлено на свої місця", – підсумувала Юлія Тимошенко.