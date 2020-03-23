Тимошенко: нужно начинать переговоры о "каникулах" на погашение внешних долгов Украины

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

"Батькивщина" предлагает стратегию борьбы с коронавирусом

В условиях эпидемии коронавируса и экономической ситуации, в которой сегодня оказалась страна, нужны четкие и понятные решения, в частности, начало переговоров относительно отсрочки погашения внешних долгов Украины. Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире телеканала "112 канал".

"Необходимо позаботиться о больничных выплатах тем, кто вынужден находиться с детьми дома. И средства защиты тех, кто работает и ездит на работу, здесь особая ответственность ложится на работодателей. В то же время надо сохранить жизнь страны, поддержав отечественную экономику", - подчеркнула Тимошенко.

Впрочем, первоочередной задачей власти, по мнению Тимошенко, является начало переговоров относительно отсрочки погашения внешних долгов.

"У нас треть бюджета уходит на погашение и обслуживание государственного долга. Никакими заимствованиями сегодня такой масштаб финансовых ресурсов мы не обеспечим. Нам надо говорить о "каникулах" для выплаты этих средств хотя бы на год-полтора, а лучше на два года. Это высвободит большой объем ресурсов. Нам нужно вступать в переговорный процесс. И у меня нет сомнений, что будет достигнут результат, если переговоры будут проведены правильно", - отметила лидер "Батькивщины".

По словам Юлии Тимошенко, путем оптимизации расходов бюджетов всех уровней удастся высвободить часть необходимых для экономики страны средств.

"Нам нужно полностью пересмотреть бюджеты всех уровней, и это не означает, что нам надо убрать из расходов бюджета те финансовые ресурсы, которые поддерживают экономику. Нужно убрать абсолютно бессмысленные, ненужные расходы, которые шли на закупку машин и всего необходимого для силовых структур. Надо убрать расходы, которые шли на выплату каких-то невероятных заработных плат высшем чиновничьем состава страны", - добавила политик.

Тимошенко убеждена, что продажа природного газа по ценам европейской бирже поможет сэкономить украинским семьям необходимые для жизни средства, а государству - средства, идущие на выплату субсидий.

По словам Тимошенко, весомый шаг в защите украинской экономики - это коренное изменение всей монетарной политики Нацбанка.

"Сегодня из экономики все деньги перетянули по сути в финансовую сферу. Нужно все наоборот сделать. Надо дать возможность финансовые ресурсы передать в экономику, предпринимателям, чтобы они работали. Кроме того, нам надо сделать все условия, чтобы максимум промышленных и непромышленных предприятий в Украине работали. Но с сохранением всех необходимых норм безопасности относительно разумного карантина, со всеми необходимыми мерами предосторожности", - отметила председатель партии.

Тимошенко подчеркнула, что кризисные условия требуют правильного менеджмента во всех сферах жизни страны, поэтому необходимо использовать индивидуальный подход и анализ каждой отрасли.

Напомним, в Украине по состоянию на 23 марта официально подтверждены 73 случая коронавируса. За минувшие сутки, 22 марта, количество инфицированных COVID-19 увеличилось на 26 человек.

Министр здравоохранения Илья Емец призвал Верховную раду Украины ввести чрезвычайное положение вс вязи с коронавирусом.

РБК-Украина сообщало, что 23 марта на внеочередном заседании Кабинет министров объявил чрезвычайную ситуацию в трех областях - в Донецкой, Тернопольской и Черкасской. Впоследствии чрезвычайную ситуацию объявили в Львовской области. В целом режим чрезвычайной ситуации по введен уже в 10 областях.