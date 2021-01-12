Тимошенко назвала виновных в повышении тарифов

Вместо реализации стратегии по сохранению экономики, поддержки собственных граждан и внедрения национального патриотизма во все сферы общественной жизни, власть повышает и без того заоблачные тарифы и совершенствует коррупционные схемы предшественников.

Об этом написала лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в Facebook.

"Государственный аудит дал ответ на вопрос, куда идут доходы от необоснованно завышенных тарифов. Это больше, чем кредиты, которые Украине дает МВФ! И это те деньги, которые незаконно вытащили из кармана каждого! При новой власти старые коррупционные схемы сохранились и стали еще более доходными", - написала Тимошенко.

В то же время Тимошенко заявила, что виновными в повышении тарифов сейчас являются чиновники, отечественные коррупционеры и международные спекулянты.

Кроме того, она напомнила, что в 2009 году ее правительство провело страну через эпидемию гриппа и мировой финансовый кризис, не повышая тарифов и не вгоняя страну в непосильные долги.

"Как мое правительство выходило из кризиса? Воплощало в жизнь жесткую и эффективную антикризисную программу для сохранения экономики, не слушали "советов" внешних лоббистов и осознавали, что главная задача власти - заботиться о людях. Не умеете сами эффективно управлять страной - спросите тех, кто знает, как это делать", - написала Юлия Тимошенко.

По ее словам, Украина имеет уникальную возможность обеспечивать своих граждан дешевыми энергоносителями - благодаря газу собственной добычи и подземным газовым хранилищам, которые позволяют закупать газ летом по самым низким ценам и продавать его по таким же низким ценам в зимний период.

Напомним, ранее Юлия Тимошенко призвала местных депутатов требовать от Кабмина снижения цены на газ.

Как писало РБК-Украина, в ряде городов страны протестуют против повышения тарифов на газ для населения.