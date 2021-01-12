Тимошенко назвала винних у підвищенні тарифів

Замість реалізації стратегії зі збереження економіки, підтримки власних громадян і впровадження національного патріотизму в усі сфери суспільного життя, влада підвищує і без того захмарні тарифи та вдосконалює корупційні схеми попередників.

Про це написала лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко у Facebook.

"Державний аудит дав відповідь на запитання, куди йдуть прибутки від необґрунтовано завищених тарифів. Це більше, ніж кредити, які Україні дає МВФ! І це ті гроші, які незаконно витягли з кишені кожного! За нової влади старі корупційні схеми збереглися і стали ще більш дохідними", - написала Тимошенко.

Водночас Тимошенко заявила, що винними у підвищенні тарифів зараз є урядовці, вітчизняні корупціонери та міжнародні спекулянти.

Крім того, вона нагадала, що у 2009 році її уряд провів країну через епідемію грипу та світову фінансову кризу, не підвищуючи тарифів і не вганяючи країну у непосильні борги.

"Як мій уряд виходив з кризи? Втілювали у життя жорстку й ефективну антикризову програму для збереження економіки, не слухали "порад" зовнішніх лобістів та усвідомлювали, що головне завдання влади - дбати про людей. Не вмієте самі ефективно управляти країною - запитайте тих, хто знає, як це робити", - написала Юлія Тимошенко.

За її словами, Україна має унікальну можливість забезпечувати своїх громадян дешевими енергоносіями - завдяки газу власного видобутку і підземним газовим сховищам, які дозволяють закуповувати газ влітку за найнижчими цінами й продавати його за такими ж низькими цінами у зимовий період.

Нагадаємо, раніше Юлія Тимошенко закликала місцевих депутатів вимагати від Кабміну зниження ціни на газ.

Як писало РБК-Україна, у низці міст країни протестують проти підвищення тарифів на газ для населення.