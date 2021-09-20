Тимошенко назвала три шага для решения тарифного кризиса

Направить газ отечественной добычи на нужды украинцев, обеспечить субсидиями каждую семью, которая нуждается, и поддержать местные бюджеты дотациями из центральной казны - вот эти три шага, которые защитят людей перед тяжелым отопительным периодом.

"Я надеюсь, что премьер-министр в пятницу вместе с правительством будет докладывать о том, что будут делать с тарифами. Ведь сегодня цена газа для тепла повысилась почти вдвое, и сейчас собирают мэров для того, чтобы их заставить с местных бюджетов покрыть эту разницу в тарифах, чтобы люди подорожания не ощутили. А в местных бюджетах этих денег нет, поэтому надо немедленно голосовать законопроект, который подписали все лидеры фракций, чтобы дешевый украинский газ отдать людям", - подчеркнула Юлия Тимошенко.

Председатель фракции настаивает на немедленном принятии парламентом двух законопроектов "Батькивщины": №4680, который направляет газ отечественной добычи на потребности населения, и законопроект №6011, согласно которому деньги, которые Украина выделил МВФ, направляются на субсидии. А третье, что должен сделать парламент, это поговорить с руководителями местных общин и не сбрасывать на их плечи тарифные проблемы.

"Надо собрать Ассоциацию городов во главе с Кличко в Верховной раде, пригласить профильные комитеты и глав фракций для того, чтобы разобраться, что будет с тарифами. Потому что сейчас их заставляют в бюджете на следующий год делать расходы, которых у них нет, на компенсацию рост тарифов. Это полный развал управления страной, поэтому необходимо немедленно менять те решения, которые приносят стране беду", - призвала Юлия Тимошенко.