Тимошенко назвала подделкой законопроект о ФОПах

"Мы исследовали, как вообще случилось, что в то время когда все страны мира, особенно во время локдаунов, энергетического кризиса, снимают для малых предпринимателей налоги, дают возможности работать, в Украине ведется террор против малого бизнеса. И мы обнаружили несколько очень серьезных вещей", - отметила Юлия Тимошенко.

Прежде всего, по ее словам, по инициативе команды "Батькивщины" была проведена официальная государственная экспертиза, которая обнаружила, что закон о ФОПах был сфальсифицирован.

"Когда голосовался закон №2524, это еще при бывшем спикере парламента, правка №85 не была проголосована. Это подтверждается стенограммами и всеми документами. И как раз эта правка вывела на улицы тысячи малых предпринимателей. Депутаты за нее не голосовали, но подпись председателя Верховной рады был поставлен на документе, в котором эта правка сохранилась. Надо немедленно расследовать это дело и отменять закон!" - отметила лидер "Батькивщины".

Она уверена, что СБУ должна выяснить, имеет этот факт связь с уничтожением малого предпринимательства, о чем будут направлены соответствующие обращения.

"Когда сотни тысяч людей остаются на улице в то время, когда ведется внешняя война, это значит, что война ведется и внутри Украины. Тем самым агрессором. Используя людей, занимающих должности, враг уничтожает нашу жизнь изнутри. Ситуация непростая, но когда под прикрытием реформ зачищают наш средний класс, никто не имеет права спокойно за этим наблюдать", - убеждена Юлия Тимошенко.

В подтверждение своих слов она также сообщила, что программное обеспечение, которое в соответствии с принятым законом должны устанавливать ФОПы, невозможно скачать безвозмездно, и приходится покупать его у монополиста, также имеющего российские корни.

В заключение Юлия Тимошенко заявила, что ее команда готова предоставить все имеющиеся документы для проведения всестороннего и полного расследования этого дела и отметила необходимость возобновления справедливости для малых предпринимателей.

"Мы требуем немедленно принять и заслушать делегацию малых предпринимателей, принять закон 5866-1 и закрыть уголовные дела против их лидеров и прекратить наконец-то уничтожать средний класс!" - призвала Юлия Тимошенко.