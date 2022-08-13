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Тимошенко назвала первоочередные шаги для успешной подготовки к зиме

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: Александр Мороз

Минимальный план подготовки к отопительному периоду, который надо выполнить правительству, - обеспечить крышей над головой людей, потерявших жилье в результате боевых действий, а на нужды потребителей направить отечественный газ и уголь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко.

По ее мнению, самый главный вопрос, который должно решить правительство, - это обеспечить жильем пострадавших от войны, чьи дома разрушены. Для этого нужно выделять средства из госбюджета, ведь местные бюджеты пока справиться с такими вызовами не смогут, настаивает Тимошенко.

"Должен быть единый общий реестр в Украине, чтобы мы знали, в каких регионах и сколько людей остались без жилья. Из государственного бюджета должны быть выделены средства на ремонт домов, поврежденных от ракетно-бомбовых ударов. Также нам надо срочно выкупить недострой, которые на 97% готовы, достроить их и дать людям возможность вселиться в эти дома хотя бы на период пока их дома будут восстановлены. И, конечно, проанализировать, сколько людей можно разместить в санаториях, профилакториях, маленьких гостиницах, которые сейчас не используются", - считает Тимошенко.

По обеспечение Украины теплом в отопительный период Тимошенко сообщила, что украинского природного газа на нужды людей должно хватить.

"Сейчас важно не допустить, чтобы газ отечественной добычи экспортировался. Он должен быть продан по украинской цене украинцам в отопительный период. Это тоже вопрос, который под силу решить правительству", - подчеркнула политик.

И последний пункт плана-минимума, по мнению Тимошенко, - это восстановление отечественной угольной отрасли.

"Нашу угольную отрасль необходимо сделать стратегическим направлением развития энергетики. Надо выплатить шахтерам заработную плату, оплатить им все необходимые капитальные расходы, чтобы заложить ряды - и тогда мы не только себя сможем обеспечить углем, но и часть стран ЕС", - резюмировала Тимошенко.

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ТимошенкоОтопительный сезон