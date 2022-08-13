Тимошенко назвала першочергові кроки для успішної підготовки до зими

На її думку, найголовніше питання, яке має вирішити уряд, - це забезпечити житлом постраждалих від війни, чиї оселі зруйновані. Для цього потрібно виділяти кошти з Держбюджету, адже місцеві бюджети наразі впоратися з такими викликами не зможуть, наполягає Тимошенко.

"Мусить бути єдиний загальний реєстр в Україні, щоб ми знали, в яких регіонах і скільки є людей, які залишилися без житла. З державного бюджету мають бути виділені кошти на ремонт осель, що пошкоджені від ракетно-бомбових ударів. Також нам треба негайно викупити недобудови, які на 97% готові, добудувати їх і дати людям можливість вселитися в ці будинки хоча б на період поки їхні оселі будуть відновлені. І, звичайно, проаналізувати, скільки людей можна розмістити в санаторіях, профілакторіях, маленьких готелях, які зараз не використовуються", - вважає Тимошенко.

Щодо забезпечення України теплом на опалювальний період Тимошенко повідомила, що українського природного газу на потреби людей має вистачити.

"Зараз важливо не допустити, щоб газ вітчизняного видобутку експортувався. Він має бути проданий по українській ціні українцям в опалювальний період. Це теж питання, яке під силу вирішити уряду", - наголосила політик.

І останній пункт плану-мінімуму, на думку Тимошенко, - це відновлення вітчизняної вугільної галузі.

"Нашу вугільну галузь необхідно зробити стратегічним напрямком розвитку енергетики. Треба виплатити шахтарям заробітну плату, проплатити їм всі необхідні капітальні видатки, щоб закласти лави - і тоді ми не тільки себе зможемо забезпечити вугіллям, але й частину країн ЄС", - резюмувала Тимошенко.