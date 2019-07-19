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Тимошенко назвала "красные линии" при формировании коалиции


По мнению Тимошенко, за 100 первых часов можно изменить страну

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко назвала "красные линии", от которых при формировании коалиции ее команда не отступит ни в коем случае. Об этом Тимошенко заявила, представляя журналистам пакет "8 законов за 100 часов" - первых законопроектов "коалиции действий" в следующем парламенте.

"Красными линиями" Тимошенко назвала снижение тарифов, повышение минимальных пенсий, просмотр медицинской реформы и защиту украинской земли.

Среди представленных законопроектов также законы о направлении украинского газа на нужды людей, помощь при рождении ребенка, деофшоризация, упрощение и сокращение налогов для отечественных предпринимателей, а также отмена срока давности для преступлений за наживу на войне.

"За 100 первых часов можно изменить страну. Надо действовать", – подчеркнула Тимошенко.

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