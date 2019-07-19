Тимошенко назвала "красные линии" при формировании коалиции

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко назвала "красные линии", от которых при формировании коалиции ее команда не отступит ни в коем случае. Об этом Тимошенко заявила, представляя журналистам пакет "8 законов за 100 часов" - первых законопроектов "коалиции действий" в следующем парламенте.

"Красными линиями" Тимошенко назвала снижение тарифов, повышение минимальных пенсий, просмотр медицинской реформы и защиту украинской земли.

Среди представленных законопроектов также законы о направлении украинского газа на нужды людей, помощь при рождении ребенка, деофшоризация, упрощение и сокращение налогов для отечественных предпринимателей, а также отмена срока давности для преступлений за наживу на войне.

"За 100 первых часов можно изменить страну. Надо действовать", – подчеркнула Тимошенко.