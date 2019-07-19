Тимошенко назвала "червоні лінії" при формуванні коаліції

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко назвала "червоні лінії", від яких при формуванні коаліції її команда не відступить в жодному разі. Про це Тимошенко заявила, представляючи журналістам пакет "8 законів за 100 годин" - перших законопроектів "коаліції дій" в наступному парламенті.

"Червоними лініями" Тимошенко назвала зниження тарифів, підвищення мінімальних пенсій, перегляд медичної реформи і захист української землі.

Серед представлених законопроектів є також закони про спрямування українського газу на потреби людей, допомогу при народженні дитини, деофшоризація, спрощення та скорочення податків для вітчизняних підприємців, а також скасування терміну давності для злочинів за наживу на війні.

"За 100 перших годин можна змінити країну. Треба діяти", – підкреслила Тимошенко.