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Тимошенко назвала "червоні лінії" при формуванні коаліції


На думку Тимошенко, за 100 перших годин можна змінити країну

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко назвала "червоні лінії", від яких при формуванні коаліції її команда не відступить в жодному разі. Про це Тимошенко заявила, представляючи журналістам пакет "8 законів за 100 годин" - перших законопроектів "коаліції дій" в наступному парламенті.

"Червоними лініями" Тимошенко назвала зниження тарифів, підвищення мінімальних пенсій, перегляд медичної реформи і захист української землі.

Серед представлених законопроектів є також закони про спрямування українського газу на потреби людей, допомогу при народженні дитини, деофшоризація, спрощення та скорочення податків для вітчизняних підприємців, а також скасування терміну давності для злочинів за наживу на війні.

"За 100 перших годин можна змінити країну. Треба діяти", – підкреслила Тимошенко.

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