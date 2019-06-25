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Тимошенко настаивает на налоге на выведенный капитал вместо налога на прибыль

Новости » Политика    25.06.2019 - 09:48
Тимошенко настаивает на налоге на выведенный капитал вместо налога на прибыль
Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко призывает к принятию нового Налогового кодекса

Принятие нового Налогового кодекса, который введет налог на выведенный капитал вместо налога на прибыль, поможет поднять экономику. Об этом заявила Юлия Тимошенко в эфире телеканала ICTV, передает РБК-Украина.

"Главная база теневой экономики – недопустимое налоговое законодательство. Очень высокими ставками налогов наших предпринимателей загнали в тень. База налогообложения в тени. И теперь даже, если снижать ставки, из тени экономику невозможно вырвать", – отметила председатель партии "Батькивщина".

Именно поэтому, убеждена политик, надо немедленно принять новый Налоговый кодекс, где вместо снижения ставок будет изменена база налогообложения. В частности, в "Батькивщине" настаивают на том, чтобы вместо налога на прибыль ввести налог на выведенный капитал, на чем уже не первый год настаивают отечественные предприниматели.

Кроме этого, Тимошенко предлагает рассмотреть возможность заменить коррупционный налог на добавленную стоимость налогом на реализацию.

"Почти 50 стран в мире не используют налог на добавленную стоимость – среди них США, Сингапур. НДС – самый коррумпированный налог в Украине. Из бюджета больше вымывается НДС, чем перечисляется, – отметила политик. – Если мы будем иметь базу налогообложения, как в Сингапуре или в США, только немного упрощенную, мы будем иметь совсем другие результаты".

Тимошенко объяснила, как быстро поднять экономику
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